आलिया भट्ट के पापा ने कहा- 'पड़ोसियों को प्यार करो' तो बॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर ने दिया करारा जवाब, सोशल मीडिया यूजर्स भी महेश भट्ट पर भड़के

। के पापा और फिल्ममेकर महेश भट्ट हाल ही में किए गए अपने एक ट्वीट की वजह से सुर्खियों में हैं। हालांकि महेश भट्ट के ट्वीट का बॉलीवुड के ही एक डायरेक्टर ने करारा जवाब दिया है। महेश भट्ट ने ट्वीट में लिखा- ''अपने पड़ोसियों को अपना समझो और उन्हें प्यार करो।'' महेश भट्ट के इस ट्वीट पर बॉलीवुड के प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने करारा जवाब दिया। क्या बोले अशोक पंडित...



के मुद्दों, खासकर कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज उठाने वाले अशोक पंडित ने महेश भट्ट को जवाब देते हुए लिखा- ''सर हम पिछले कई सालों से ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बदले में हमारी बहन-बेटियों के साथ बलात्कार और मौत मिल रही है। हमारे घरों को जबर्दस्ती जलाया जा रहा है और कई बार तो घर छोड़ने के लिए भी मजबूर किया जाता रहा है। जब पड़ोसी आतंकी हो और उसने हमें हर तरह से बर्बाद करने की सोच रखी है तो फिर ऐसे पड़ोसी से कैसे प्यार कर सकते हैं। मैं औरंगजेब को गले नहीं लगा सकता।'' महेश भट्ट को इस अंदाज में जवाब देने के बाद अशोक पंडित का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।



महेश भट्ट के ट्वीट पर ट्रोल कर रहे लोग...

महेश भट्ट के ट्वीट के बाद लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक शख्स ने लिखा- हां सर, हम नेपाल, , और जैसे पड़ोसियों से प्यार करते हैं। वहीं एक और शख्स ने जवाब दिया- पड़ोसी भी तो प्यार के लायक होना चाहिए। एक शख्स ने तो महेश भट्ट को आड़े हाथों लेते हुए कहा- पहले अपने देश से प्यार कर लो।

Sir We tried Our best to do that for years but then were raped, killed, burnt & forced to leave our homes. How can one love such neighbours who are terrorists & have decided to destroy us. ? Just being a neighbour dosent qualify to be loved. I cannot embrace an Aurangzeb. 🙏 https://t.co/YXJFfzlxSE