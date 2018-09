Danik Bhaskar | Sep 22, 2018, 02:07 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. असमिया फिल्म विलेज राॅकस्टार 2019 में होने जा रहे 91वें आॅस्कर अवार्ड्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। फिल्म काे फॉरेन लैंग्वेज केटेगरी में भेजा जाएगा। विलेज रॉकस्टार का निर्देशन रीमा दास ने किया है। यह छैगाओं में रहने वाली धुनु नाम की 10 साल की एक लड़की की कहानी है जो अपना म्यूजिक बैंड बनाने का सपना देखती है। इस फिल्म के लिए भनिता दास को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का सम्मान भी मिल चुका है।

Film Federation of India announces Assamese film #VillageRockstars as the official Oscar entry from India this year. pic.twitter.com/Z01pE6d4a8