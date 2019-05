ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के अनुसार मार्वल स्टूडियोज की एवेंजर्स सीरीज की फिल्म ने दूसरे हफ्ते में कुल 78 करोड़ का कारोबार किया। इसे मिलाकर एवेंजर्स एंडगेम ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर करीब 400 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। फिल्म भारत में अब तक कुल 402 करोड़ 80 लाख रुपये का कारोबार कर चुकी है। थिएटर और प्रमोशनल चार्जेस घटाने के बाद फिल्म की कुल कमाई 338 करोड़ 35 लाख रुपए हो गई है।

#AvengersEndgame continues its heroic run... Has a solid Week 2, although the biz slowed down on weekdays... [Week 2] Fri 12.50 cr, Sat 18.30 cr, Sun 21.75 cr, Mon 8.25 cr, Tue 6.75 cr, Wed 5.50 cr, Thu 4.90 cr. Total: ₹ 338.35 cr Nett BOC. India biz. Gross BOC: ₹ 402.80 cr.