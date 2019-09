Dainik Bhaskar Sep 15, 2019, 03:22 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. आयुष्मान खुराना और नुसरत भरूचा स्टारर फिल्म 'ड्रीम गर्ल' की पूजा का जादू चल गया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत के साथ पहले दिन जहां 10.05 करोड़ रुपए की कमाई की थी, वहीं दूसरे दिन कलेक्शन में 63.38% का इजाफा हुआ और ड्रीम गर्ल की कमाई 26.47 करोड़ हो गई।

तीसरे दिन भी हो सकता है कमाल : ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के अनुसार फिल्म तीसरे दिन मार्जिन बनाकर बाकी दो दिनों के कलेक्शन से आगे निकल सकती है। फिल्म महानगराें में अच्छा बिजनेस कर रही है।

#DreamGirl witnesses superb growth on Day 2 [63.38%]... Circuits that were decent on Day 1 join the party on Day 2... Biz at metros, Tier-2, Tier-3 cities go on overdrive... Day 3 should surpass Day 2 by a margin... Fri 10.05 cr, Sat 16.42 cr. Total: ₹ 26.47 cr. #India biz.