बॉलीवुड डेस्क. ज्यादातर कॉमेडी या चॉकलेटी बॉय के किरदार में नजर आने वाले आयुष्मान खुराना के तेवर बदल गए हैं। अपनी अगली फिल्म 'आर्टिकल 15' में वो पुलिस ऑफिसर की गंभीर भूमिका में नजर आने वाले हैं। मुल्क फिल्म फेम निर्देशक अनुभन सिन्हा इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। आयुष्मान का पहला लुक रिलीज कर दिया गया है जिसमें वो पुलिस की वर्दी में दिखाई दे रहे हैं और उनके पीछे नीली बत्‍ती लगी पुलिस की जीप द‍िखाई दे रही है। उनके लुक को मूंछ और भी संजीदा बना रही है। उनकी बांह पर उत्‍तर प्रदेश पुलिस का लोगो भी लगा है जिससे साफ है क‍ि ये कहानी यूपी की है। फिल्म आर्टिकल 15 पर बेस्ड है। ये भारतीय संविधान है जो किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, राज्य और लिंग के आधार पर भेद करने की अनुमति नहीं देता है।

फिल्म में दिखाई जाएगी गहरी तहकीकात :

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडल पर 'आर्टिकल 15' में आयुष्मान का लुक पोस्ट करते हुए फिल्म के बारे में जानकारी दी। तरण ने ट्वीट किया- आर्टिकल 15 की शूटिंग 1 मार्च से लखनऊ में शुरू हो गई है। इस फिल्म में ईशा तलवार लीड रोल में हैं। इनके अलावा मनोज पहवा, सयानी गुप्ता, कुमुद मिश्रा और मोहम्‍मद जीशान अयूब भी अहम किरदार में हैं। ये एक इन्वेस्टीगेटिव ड्रामा फिल्म है।

IT’S OFFICIAL... Ayushmann Khurrana in Anubhav Sinha’s next film #Article15... Costars Isha Talwar, Manoj Pahwa, Sayani Gupta, Kumud Mishra and Mohd Zeeshan Ayyub... Filming commenced on 1 March 2019 in #Lucknow... Ayushmann’s look from the film: pic.twitter.com/XGtrzhUNXq