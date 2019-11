Dainik Bhaskar Nov 20, 2019, 12:18 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. शूजीत सरकार की आगामी फिल्म 'सरदार ऊधम सिंह' में एक्ट्रेस के नाम का ऐलान हो चुका है। फिल्म में विक्की कौशल के साथ बनीता संधू नजर आएंगी। खास बात है कि शूजीत और बनीता इससे पहले एक्ट्रेस की डेब्यू फिल्म 'अक्टूबर' में साथ काम कर चुके हैं। यह फिल्म अगले साल 2 अक्टूबर को रिलीज होगी।

फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि करते हुए एक्ट्रेस बनीता ने कहा कि हां मैं फिल्म का हिस्सा हूं और हम पंजाब में इसे शूट कर रहे हैं। को स्टार विक्की कौशल की तारीफ करते हुए कहा कि वे बेहतरीन कलाकार हैं। साथ ही उन्होंने पुरानी टीम के साथ काम करने पर खुशी जताई। इससे पहले एक्ट्रेस डायरेक्टर शूजित सरकार के साथ वरुण धवन की फिल्म 'अक्टूबर' में नजर आ चुकी हैं।

इंडस्ट्री के इन डिमांड एक्टर विक्की कौशल फिल्म 'सरदार ऊधम सिंह' की तैयारियों में जुटे हुए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जीवन पर आधारित इस फिल्म में विक्की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में उनका फर्स्ट लुक जारी किया गया। बताया जा रहा है कि एक्टर ने किरदार में ढलने के लिए करीब 13 किलो तक वजन कम किया है।

Here's the first look... Vicky Kaushal in and as #SardarUdhamSingh... Directed by Shoojit Sircar... Written by Ritesh Shah and Shubendu Bhattacharya... Produced by Ronnie Lahiri and Sheel Kumar... 2020 release. pic.twitter.com/HnbTirrbiY