Danik Bhaskar | Sep 23, 2018, 05:16 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सलमान खान की अपनी आगामी फिल्म भारत की शूटिंग में व्यस्त हैं। यह फिल्म अगले साल ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी। फिल्म का डायरेक्शन अली अब्बास जफर कर रहे हैं। फिल्म की माल्टा में होने वाली शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब आगे की फिल्म अबूधाबी में शूट की जाएगी।

तीन फोटो की गईं शेयर: फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करके फिल्म की अगली शूटिंग लोकेशन की जानकारी दी है। अली ने अपने ट्विटर हैंडल @aliabbaszafar से तीन फोटो शेयर करते हुए लिखा है- All set for Abu Dhabi , next destination Team @Bharat_TheFilm.

प्रियंका चोपड़ा ने छोड़ दी थी फिल्म : शुरुआत में देशी गर्ल प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करने वाली थीं, लेकिन बाद में वे पीछे हट गईं। इसके बाद कटरीना कैफ को सलमान के अपोजिट लिया गया। इनके अलावा फिल्म में तब्बू और दिशा पटानी भी मुख्य भूमिका में नज़र आएंगी।

कोरियन फिल्म का रीमेक : माल्टा में शूटिंग पूरी होने के बाद सलमान ने अपने ट्विटर हैंडल से कटरीना के साथ एक फोटो शेयर की थी। फोटो में कैट सलमान डान्सिंग पोज में थे। इसके पहले फिल्म की मुम्बई में शूटिंग हो चुकी है। गौरतलब है कि भारत कोरियन पीरियड ड्रामा फिल्म An Ode to My Father का रीमेक है। उस फिल्म में कोरियन इतिहास से जुड़े तथ्यों को दिखाया गया था।

6वीं बार सलमान के साथ : कटरीना की सलमान के साथ ये 6वीं फिल्म है। इसके पहले दोनों मैंने प्यार क्यूं किया, पार्टनर, युवराज, एक था टाइगर और टाइगर ज़िन्दा है, में एक साथ नज़र आ चुके हैं। वहीं जफर से साथ सलमान की यह तीसरी फिल्म है। दोनों इसके पहले सुल्तान और टाइगर ज़िन्दा है में साथ-साथ काम कर चुके हैं।