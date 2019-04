Patake rakkho side main.. Iss Diwali goli o ki barsat honewali hai humare nazdiki Cinema halls main!!🎯🏆 #SaandhKiAankh #SaandhKiAankhThisDiwali #taapseeholics #Taapsee #taapseepannu #taapseeslays #Totally_Taaseeholic #WeSupportTaapsee #taapseethequeen

A post shared by taapseeholics (@taapseeholics) on Apr 15, 2019 at 9:05pm PDT