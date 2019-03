बॉलीवुड डेस्क. ग्लोबल संत मदर टेरेसा की बायोपिक का फर्स्ट पोस्टर लॉन्च हो गया है। प्रदीप शर्मा, नितिन मनमोहन, गिरीश जौहर और प्राची मनमोहन मिलकर यह बायोपिक बनाने जा रहे हैं। फिल्म की कहानी सीमा उपाध्याय ने लिखी है और सीमा ही इस फिल्म का डायरेक्शन भी करेंगी।

तीन साल से लिख रहीं कहानी : राइटर-डायरेक्टर सीमा ने बताया कि वे मदर टेरेसा की कहानी पिछले तीन साल से लिख रही हैं। वे उनके जीवन के उन पहलुओं को सामने लाएंगी जिनके बारे में लोगों को कम पता है। फिल्म 2 घंटे की होगी। सितम्बर-अक्टूबर से फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। इनमें वे सभी जगह शामिल होंगी जहां मदर टेरेसा ने काम किया है। उनके जन्मस्थान से लेकर कोलकाता तक शूट किया जाएगा। फिल्म 2020 में रिलीज होगी।

Official biopic on nobel laureate #MotherTeresa launched, produced by Pradeep Sharma, Nitin Manmohan, Girish Johar & Prachi Manmohan. Written-Directed by Seema Upadhyay. Cast-Crew comprises top talent pools of Bollywood & Hollywood.@OneUpEntertain @girishjohar @prachinm @seems_u pic.twitter.com/BVxaaOXT44