Bipasha Basu Birthday: बिपाशा बसु ने फैन्स के साथ शेयर किया पति को Kiss करते हुए फोटो, काटे अपने फेवरेट फ्लेवर के 5 केक, बताया - उन्हें अपने बर्थडे से प्यार है लेकिन इस दिन 2 चीजें सबसे ज्यादा हैं पसंद: Video

एंटरटेनमेंट डेस्क. (Bipasha Basu) 7 जनवरी को 40 साल की हो गई हैं। बिपाशा ने रविवार देर रात अपना बर्थडे मम्मी-पापा और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया। उन्होंने बर्थडे पर अपने फेवरेट फ्लेवर वाले 5 केक काटे। उन्होंने पार्टी में स्ट्राबेरी, पाइन एप्पल मिल्क, चॉकलेट, कोकोनट से बने केक काटे। बर्थडे पार्टी में वे 4 साल छोटे पति (Karan Singh Grover) को किस करतीं नजर आईं। बिपाशा ने अपने इंस्टाग्राम पर सेलिब्रेशन के कुछ वीडियोज और फोटो शेयर किए हैं। एक फोटो शेयर कर उन्होंने कैप्शन लिखा- 'I love my birthdays .. I live this awesome life full of love ,thanks to this day. Well all the emotions do kick in on my birthday... but the focus continues to stay on the cakes and the biriyani ( rice) . It’s a ritual'. करण ने वीडियो शेयर कर पत्नी को किया विश...



- करण ने पत्नी को विश करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस पर उन्होंने कैप्शन लिखा- 'It’s the best day of the year again! Happy birthday my love @bipashabasu Thank you for being born and making my life so beautiful and complete!'.



जीती हैं लग्जरी लाइफ

बिपाशा को पिछले 4 साल से किसी भी फिल्म का ऑफर नहीं मिला फिर भी वे लग्जरी लाइफ जीती हैं। दरअसल, उनके पास कई मल्टी नेशनल कंपनियों के विज्ञापन हैं। इन्हीं के जरिए बिपाशा की कमाई होती रहती है। वैसे, बिपाशा फिटनेस को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहती हैं। वो रिबॉक, एरिस्ट्रोकेट लगेज, फा डियोड्रेंट, गिली ज्वैलरी, कैडिला शुगर फ्री गोल्ड, हेड एंड शोल्डर शैंपू समेत कई कंपनियों के ऐड कर चुकी हैं। नेटवर्दियर वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, बिपाशा की नेटवर्थ करीब 103 करोड़ रुपए है।



इन फिल्मों में किया काम

बिपाशा ने 'राज'(2002), 'आंखे' ( 2002), 'गुनाह' (2002), 'जिस्म' (2003), 'जमीन' (2003), 'एतबार' (2004), 'मदहोशी' (2004), 'फिर हेराफेरी' (2006), 'धूम 2' (2006), 'रेस' (2008), 'आत्मा' (2013) सहित कई फिल्मों में काम किया है। वे आखिरी बार 2015 में आई फिल्म 'अलोन' में नजर आईं थीं।