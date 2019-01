Bipasha Basu Karan Singh Grover Crazy Video: बिपाशा बसु ने 40वें बर्थडे से पहले शेयर किया बेडरूम वीडियो, चार साल छोटे पति के साथ क्रेजी डांस करतीं आईं नजर, सोशल मीडिया यूजर्स बोले- 'क्या ये बंदर हैं'

एंटरटेनमेंट डेस्क. (Bipasha Basu) 40 साल की होना वाली है। उनका जन्म 7 जनवरी 1979 को में हुआ था। उनका बर्थडे सोमवार को है लेकिन एक दिन पहले ही बिपाशा ने एक थ्रोबैक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस वीडियो में वे पति करन सिंह ग्रोवर (Karan Singh Grover) के साथ बेडरूम में हैं और क्रेजी डांस करती नजर आ रही हैं। वीडियो शेयर कर उन्होंने कैपशन लिखा- 'My Birthday celebrations in Australia❤️🙈😂 @iamksgofficial Thank you for each birthday celebration... each one has been exactly the way I am...MAD 🙈🤣😂Thank you for being my mad partner !!! Everything is more fun with you ❤️Love you❤️'. सोशल मीडिया पर वायरल बिपाशा-करन का डांस वीडियो देख यूजर्स कमेंट्स कर रहे हैं। एक ने लिखा- क्या ये बंदर है। यूजर्स ने किया बिपाशा को बर्थडे विश...



- बिपाशा को बर्थडे के एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर उनके फैन्स ने विश करना शुरू कर दिया है। वहीं, कुछ उनका क्रेजी डांस देख मजाक भी उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने पूछा- 'आप लोगों को कोई काम तो देता नहीं एक्सपेंसिव लाइफ कैसे मेंटनेट करते हो'। एक यूजर ने सलाह दी- 'बॉलीवुड में जल्दी अपना बेबी लॉन्च कर दो'।

- एक यूजर ने कमेंट करते लिखा- 'कैसी खुशियां मना रही है मैडम, लाइफ का एक साल कम हो गया है'। एक ने पूछा- 'दारू पी है क्या?'



के साथ किया डेब्यू

दिल्ली में जन्मी और में पली-बढ़ी बिपाशा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2001 में अक्षय कुमार का साथ फिल्म 'अजनबी' से की थी। इसके बाद उन्होंने 'राज', 'जिस्म', 'कारपोरेट', 'नो एंट्री', 'फिर हेरा फेरी', 'धूम 2', 'आत्मा' जैसी फिल्मों में काम किया। 2015 में आई फिल्म 'अलोन' के बाद बिपाशा को किसी भी फिल्म में नहीं देखा गया।

- बिपाशा ने अपने से 4 साल छोटे एक्टर करन सिंह ग्रोवर से 2016 में शादी की थी।