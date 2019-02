दुल्हनिया बनीं बिपाशा बसु की छोटी बहन, लॉन्गटाइम ब्वॉयफ्रेंड संग लिए सात फेरे, बहन को दुल्हन बना देख भावुक हुई बड़ी बहन, लिखा इमोशनल मैसेज

एंटरटेनमेंट डेस्क. बिपाशा बसु की छोटी बहन विजयेता बसु शादी के बंधन में बंध में बंध गई हैं। विजयेता ने अपने लॉन्गटाइम ब्वॉयफ्रेंड करन तलरेजा से शादी की। दोनों ने शनिवार को सात फेरे लिए। फेरे लेने से पहले कई रस्में अदा की गई। पहले नंदी मुख पूजा हुई और उसके बाद हल्दी सेरेमनी का आयोजन किया गया। छोटी बहन को शादी के बंधन में बंधता देख बिपाश बेहद इमोशनल हो गई। उन्होंने बहन के साथ वाली एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर कर लिखा- 'My little Gudiya @vi_basu ❤️Dressing her up from the time she was born to now ❤️'. शादी के मौके पर विजयेता की जीजू करन सिंह ग्रोवर के साथ भी बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली। करन ने भी साली को विश किया। बता दें कि विजयेता और करन एक-दूसरे को लंबे समय से डेट कर रहे थे।



- शादी के हफ्तेभर पहले विजयेता ने फ्रेंड्स और दीदी के साथ पजामा पार्टी एन्जॉय की थी। इस मौके पर सभी ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी। पार्टी में सभी ने जमकर शराब पी और खूब डांस किया था।



- बिपाशा ने बहन की शादी के साथ पति करन का भी बर्थडे शनिवार (23 फरवरी) को सेलिब्रेट किया था। करन ने पत्नी के साथ मिलकर केक काटा और पार्टी एन्जॉय की थी। हालांकि, पति के लिए बिपाशा की तरफ से ये सरप्राइज पार्टी थी।