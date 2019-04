मेनका गांधी ने मुसलमानों पर दिया बड़ा बयान, बोलीं- 'अगर वोट नहीं दोगे तो मेरे लिए भी तुम्हारा काम करना मुश्किल होगा', भड़क गया बॉलीवुड एक्टर

. कमाल आर खान यानी केआरके ने मेनका गांधी का एक वीडियो अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, "चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्या वोट पाने के लिए इस तरह वोटरों को धमाकाना सही है? यह लोकतंत्र है या गुंडागर्दी? इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा की कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई किसी भी धर्म के लोगों को इस तरह के नेताओं को वोट नहीं देना चाहिए और लोगों से अपील की कि वे ऐसे भ्रष्ट नेताओं से डरना बंद करें।" वीडियो में मुसलमानों को डरा रहीं मेनका गांधी...

बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी यूपी के सुल्तानपुर से लोकसभा चुनाव 2019 लड़ रही हैं। वीडियो में वे कहती दिखाई दे रही हैं, "मैं जीत रही हूं लेकिन अगर मेरी जीत मुसलमानों के वोट के बिना होती है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर बाद में जब वे मेरे पास काम के लिए आते हैं तो मैं सोचती हूं रहने दो क्या फर्क पड़ता है। आखिर नौकरी एक सौदेबाजी की तरह होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम की छठी औलाद हैं। हम आएं और बस देते जाएं और इलेक्शन में मार खाते जाएं। ये जीत आपके बिना होगी और आपके साथ भी होगी, तय आपको करना है। इलेक्शन के बाद जब लिस्ट हमारे पास आएगी और हम पाएंगे कि उसमें सिर्फ 50-100 वोट हैं तो हमारा व्यवहार वैसे ही होगा।"

मेनका गांधी पीलीभीत से सांसद हैं। लेकिन इस बार का पीलीभीत से लोकसभा चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं और मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनावी मैदान में उतर रही हैं। बता दें पीलीभीत से मेनका छह बार सांसद रही हैं। इनका ये वीडियो और उस पर कमाल आर खान का कमेंट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

What is #EC doing? Is it legal to threaten voters like this to get votes? Is it democracy or Gundagardi? Nobody Hindu Muslim Sikh Issai should vote for such politicians. Pls Stop getting scared of such Corrupt politicians? https://t.co/ioas6GI7tI