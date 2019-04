बाॅलीवुड डेस्क. लोकसभा चुनावों के दौरान देश में कई जगह बॉलीवुड एक्टर्स अपनी मर्जी से या फिर पार्टी विशेष के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में एक बांग्लादेशी एक्टर टीएमसी के उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल का प्रचार करता देखा गया। यह एक्टर है फिरदौस अहमद नूर। हालांकि जब प्रचार का वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी ने इस बात का जमकर विरोध किया।

विवाद में फंसी ममता : पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज तृणमूल कांग्रेस चुनाव प्रचार के इस मुद्दे पर विवादों में फंस गई है। बीजेपी का मानना है फिरदौस एक लोकप्रिय हों, विदेशी नागरिक भारतीय चुनावों में न तो भाग ले सकते हैं और न ही प्रचार में शामिल हो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।

#Shocking: Bangladeshi Star Ferdous is Campaigning for TMC in North Dinajpur, West Bengal.



I have never heard this before. It seems the party doesn’t have an Indian star for canvassing. Tomorrow, @MamataOfficial will invite Imran Khan to campaign for the TMC. We condemn this! pic.twitter.com/ReV1JW1QWI