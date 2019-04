बॉलीवुड डेस्क. पीएम नरेन्द्र मोदी की बायोपिक के रिलीज पर आखिरी फैसला चुनाव आयोग ही देगा। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में 3 मई को ममता बैनर्जी की बायोपिक बाघिनी की रिलीज को रोकने प.बंगाल बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट जॉय प्रकाश मजूमदार ने चुनाव आयोग ने पत्र लिखा है।

BJP writes to Election Commission over alleged biopic of West Bengal CM Mamata Banerjee named 'Baghini' pic.twitter.com/vWZ3FICCqi