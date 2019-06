Dainik Bhaskar Jun 05, 2019, 01:54 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. आज पूरे देश में ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर बॉलीवुड सेलिब्रेटीज ने ट्विटर के जरिए ईद की बधाई दी। अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, भूषण कुमार समेत कई सेलेब्स ने ईद की शुभकामनाएं दीं।

अमिताभ बच्चन

अमिताभ बच्चन ने लिखा- ईद मुबारक...सभी के बीच प्यार, शांति और समृद्धि बनीं रहे।

दिलीप कुमार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी एक फोटो शेयर करते हुए ईद की मुबारक बाद दी गई।

T 3185 - Eid Mubarak .. love peace and prosperity among all .. !🙏❤️🌹 pic.twitter.com/PA9fSAyXy5 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) 4 जून 2019

दिलीप कुमार

दिलीप कुमार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी एक फोटो शेयर करते हुए ईद की मुबारक बाद दी गई।

भूषण कुमार

भूषण कुमार ने ट्विटर पर ईद की बधाई देते हुए लिखा- 'ईद का ये त्योहार आपके जीवन को खुशियों से भर दे, आपका दिल प्रेम से, आपकी आत्मा आनंद से और आपका मन ज्ञान से भर दे। सभी को ईद मुबारक!'

May the blessed occasion of Eid flood your life with happiness, your heart with love, your soul with bliss and your mind with wisdom. Eid Mubarak everyone! pic.twitter.com/rChSXSz4Xl — Bhushan Kumar (@itsBhushanKumar) June 5, 2019

वरुण धवन

जल्द ही स्ट्रीट डांसर के रूप में नजर आने वाले वरुण धवन ने ट्वीट कर लिखा- 'आप सबको ईद मुबारक, शांति, प्यार और रोशनी।'

Aap Sabko Eid Mubarak. Peace, love and light. — Varun Dhawan (@Varun_dvn) 4 जून 2019

श्रद्धा कपूर

स्ट्रीट डांसर में वरुण की को-स्टार श्रद्धा ने लिखा- 'सभी को ईद मुबारक, हम सभी को प्यार, एकता, खुशहाली बांटने के लिए अपनी कोशिशों को पूरा करना चाहिए। बहुत सारा प्यार।'

#EidMubarak to everyone!!! Let’s always do our best to spread love, unity, happiness, understanding and all things wonderful. Lots of love 💖 — Shraddha (@ShraddhaKapoor) 4 जून 2019

शंकर महादेवन

म्यूजिक कंपोजर ने अपने खास दोस्त सलीम मर्चेंट और सुलेमान मर्चेंट को टैग करते हुए लिखा- 'डियर सलीम और सुलेमान गाना या खुदा बनाने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये गाना बेहद सुकून देने वाला है। बेहतरीन म्यूजिक और उम्दा आवाज के साथ बना ये गाना शुद्ध हवा की तरह लगता है। ईद मुबारक।'

Dearest @salim_merchant @SlimSulaiman

Thank you for Ya Khuda - https://t.co/IIhAVvr1uk !!!

It is really so refreshing, and soul stirring!!

This song has come in like a breath of fresh air! Beautiful composition and amazing singing by both of you! #EidMubaarak #EidUlFitr — Shankar Mahadevan (@Shankar_Live) 5 जून 2019

सोफी चौधरी

सोफी चौधरी ट्विटर पर ईद की बधाई देते हुए लिखा-'दुनिया भर में मेरे सभी दोस्तों को ईद मुबारक!! आप अपने प्रियजनों के साथ इस शुभ महीने के अंत का जश्न मनाते हुए शांति, सुख, समृद्धि और निश्चित रूप से ढेर सारी खुशहाली पाएं!! बहुत प्यार।