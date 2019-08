अनिल कपूर ने जेटली की फोटो के साथ अपनी पहली मुलाकात की यादें साझा कीं। उन्होंने लिखा- करीब 20 साल पहले हमारी पहली मुलाकात हुई थी। तब से अब तक वे आदर्श की तरह रहे। उनका जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। वे बेहद याद आएंगे, परिवार के साथ पूरी संवेदना है।

Met Shri #ArunJaitley Ji almost 20 years back for the first time & have been his admirer ever since.

His demise is a huge loss for our nation.

Will be truly missed.

My heartfelt condolences to the family. 🙏🏻 pic.twitter.com/XsBXwQnpj0