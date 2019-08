Dainik Bhaskar Aug 09, 2019, 12:42 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर को दशकों तक केवल आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार और परिवारवाद दिया। 40 मिनट का यह भाषण जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर ही केंद्रित था। अब मोदी की इस स्पीच की बॉलीवुड में जमकर तारीफ हो रही है। जूही चावला, अनुपम खेर, रितेश देशमुख और अनुराग कश्यप जैसी कई बॉलीवुड सेलीब्रिटीज ट्विटर पर उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं।

बॉलीवुड हस्तियों ने ट्विटर पर की तारीफ

जूही चावला ने लिखा- 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच न्यूज चैनल पर सुनी। उम्मीद करती हूं कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए कहे गए उनके हर एक शब्द सच साबित हों। उनके नजरिए और इरादों को मेरा सलाम।'

Listening to our PM s speech on NDTV ... . May his every word come true for the people of J&K . ...... salute his vision and intention...!!! @narendramodi

अनुपम खेर हमेशा से ही मोदी सरकार के पक्ष में रहे हैं। मोदी की स्पीच के बाद उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा- 'मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनी। वो निश्चित रूप से दुनिया में सबसे प्रेरणादायक राजनीतिक नेता हैं।'

Listening to Prime Minister @narendramodi !!! He certainly is the most inspirational political leader in the world.🙏🇮🇳

रितेश देशमुख ने भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए लिखा- 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक प्रेरणादायक स्पीच।'

शेखर कपूर ने लिखा- 'मैं जब से स्कूल में था तभी से आर्टिकल 370 को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। तब कश्मीर जल रहा था और मासूम मर रहे थे। आर्टिकल 370 ने कैसे मदद की? एक उम्मीद के साथ एक व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ें। भारत की समृद्धि और विकास के अवसर में कश्मीर के लोगों को समान रूप से हिस्सा दें।'

Since I was in school the debate on #Artical370 has been raging. While Kashmir burnt. Innocent lives lost. How did Article370 help? Let’s now move forward as one people. One nation. With hope. Let people of #Kashmir share equally in the opportunity prosperity and growth of India.