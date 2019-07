वहीं प्रोड्यूसर अशोक पंडित भी बारिश को लेकर परेशान हैं, उन्होंने इसे लेकर प्रशासन पर गुस्सा निकाला है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर दो फोटो शेयर करते हुए बीएमसी की असफलता की ओर इशारा किया। दो फोटो में से एक 2005 की है जिसमें मुंबई पानी से तरबतर नजर आ रही है तो वहीं दूसरी फोटो 2019 की है जिसमें भी सड़क पानी में डूबी हुई है। प्रोड्यूसर ने ट्वीट में लिखा - '26 जुलाई, 2005 से अब तक करोड़ों रुपये खर्च हुए लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आम आदमी आज भी परेशान है। ये बेहद शर्म की बात है।'

The first pic is of 26th July, 2005 & the next is today’s. Nothing has changed. Crores of rupees are siphoned off by #BMC along with other agencies & politicians. The common man continues to suffer. This is no #development but a matter of shame. #MumbaiRains #MumbaiMeriJam pic.twitter.com/FDLqMEu6GE