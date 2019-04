Dainik Bhaskar Apr 17, 2019, 02:42 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. मल्टी स्टारर फिल्म कलंक बुधवार को रिलीज हो गई है। ये फिल्म करण जौहर का ड्रीम प्रोजेक्ट थी जिसे उनके पिता बनाने वाले थे। फिल्म में आलिया भट्ट, वरुण धवन, सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य रॉय कपूर, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का डायरेक्शन अभिषेक वर्मन ने किया है। इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग मंगलवार रात रखी गई थी। अब ट्विटर पर सेलिब्रटीज के रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं। सेलेब्स के रिएक्शन से लग रहा है कि करण की बिग बजट फिल्म अपना जादू बिखेरने में कामयाब रही है।

करण और अभिषेक की फिल्म से बी-टाउन के कई एक्टर्स और फिल्ममेकर्स इंप्रेस नजर आ रहे हैं। नेहा धुपिया ने फिल्म देखने के बाद ट्वीट किया- इस क्लासिक रोमांस का हर किरदार बेहतरीन है। माधुरी दीक्षित बेहद सुंदर, संजय और अदित्य ताकतवर लग रहे हैं, सोनाक्षी खूबसूरत लग रही हैं और आलिया-वरुण से मेरी आंखे नहीं हट रही थी। अभिषेक को ढेर सारी बधाइयां।

#kalank ..Loved every character of this classic romance @MadhuriDixit so graceful #SanjayDutt so powerful,Adi n @sonakshisinha so gorgeous @kunalkemmu so impactful n the ones I could nt take my eyes off @aliaa08 @Varun_dvn .Congrats Abhi @karanjohar @apoorvamehta18 u ve a winner! — Neha Dhupia (@NehaDhupia) April 16, 2019

राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी लिखते हैं-ये एक बेहतरीन फिल्म है। डायरेक्टर के विजन को सपोर्ट करने के लिए करण जौहर का शुक्रिया।

Twitter doesn’t allow enough characters so a separate tweet for @karanjohar @apoorvamehta18 @WardaNadiadwala Sajid bhai @FoxStarIndia for #Kalank To support the vision of a director the way they have is BRILLIANT! 👏👏👏👏👏 — Milap (@zmilap) April 16, 2019

राइटर और डायरेक्टर शशांक खेतान ने ट्वीट किया- आलिया-वरुण ने किरदार को बेहतरीन ढंग से निभाया है। उनकी आंखे प्यार और दर्द बखूबी बयां कर रही हैं।

#Kalank is a visual treat ... Its beautiful and Cinematic... its a fantastical world with a real heart... #AbhishekVerman super job Abhi... #AdityaRoyKapur is superb in the film ...@sonakshisinha is so good in a lovely cameo... @karanjohar @apoorvamehta18 @DharmaMovies — Shashank Khaitan (@ShashankKhaitan) April 16, 2019

सेलिब्रिटी हेयरस्टाइलिस्ट आलिम हकीम लिखते हैं- फिल्म में सभी की परफॉर्मेंस दमदार है।

Saw #Kalank .. It’s beautiful & very cinematic.. Loved each n every performance in the film Varun Dhawan is mind blowing as always Aditya Roy Kapur has shocked with his powerful performance Sanjay Dutt is... https://t.co/qGwp74tRmR — Aalim Hakim (@AalimHakim) April 16, 2019

सोफी चौधरी ने ट्वीट में लिखा- शानदार फिल्म।

Mesmerised by the magic of #Kalank ! @aliaa08 we know ur an incredible actor & in this ur beyond beautiful too! @Varun_dvn the blood,sweat & tears u put into Zafar shows..ur outstanding!Loved Adi & look out for @kunalkemmu 🙌🏼 Congrats @abhivarman @karanjohar @DharmaMovies LOVED❤️ pic.twitter.com/OK8EhNNY3Y — Sophie #AjjNaiyoSawna (@Sophie_Choudry) April 16, 2019

कलंक आलिया और वरुण की चौथी फिल्म है। उनकी जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। वहीं संजय दत्त और माधुरी ने कई सालों बाद स्क्रीन पर शेयर की है। दोनों का एक साथ आना फिल्म को और भी उम्दा बना रहा है।