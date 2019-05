Dainik Bhaskar May 03, 2019, 07:20 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सबसे खतरनाक तूफान माना जा रहा फैनी शुक्रवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे ओडिशा के पुरी तट से टकराया। इससे कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। हजारों पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। निचली बस्तियों में पानी भर गया। जिस वक्त तूफान पुरी तट से टकराया, हवा की रफ्तार 175 किमी/घंटे थी। कुछ स्थानों पर यह 200 किमी/घंटे तक पहुंची। इस बीच तीन लोगों की मौत हो गई है। फैनी तूफान से जूझ रहे लोगों के प्रति बॉलीवुड सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

अभिषेक बच्चन: फैनी से जूझने वालों के लिए प्रार्थना करता हूं।

Prayers for all in the path of #CycloneFani.

Stay safe. 🙏 — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) May 3, 2019



प्रीतम: तूफ़ान से जूझने वाले सुरक्षित रहें, ये प्रार्थना है।

Praying for the safety of everyone affected by #CycloneFani🙏 — Pritam (@ipritamofficial) May 3, 2019



सिद्धार्थ मल्होत्रा: सब मजबूत और सुरक्षित रहें।

Stay strong and safe everyone! #CycloneFani — Sidharth Malhotra (@SidMalhotra) May 3, 2019

तमन्ना भाटिया: मेरी प्रार्थना ओड़िशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ है। घरों में रहें और एक-दूसरे की मदद करें।