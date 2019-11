Dainik Bhaskar Nov 12, 2019, 06:15 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. स्वर कोकिला लता मंगेशकर को फेफड़ों में इंफेक्शन के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में बॉलीवुड हस्तियों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सभी ने सोशल मीडिया पर उनके लिए दुआएं मांगी है।

एक्ट्रेस शबाना आजमी ने लता जी के जल्द ठीक होने की कामना की। उन्होंने लिखा कि आदाब और हजारों दुआएं कि आप फौरन अच्‍छी होकर सही सलामत घर वापस आ जाएं। खबरों के अनुसार गायिका की हालत स्थिर बनी हुई है। शबाना के अलावा अदनान सामी और हेमा मालिनी ने भी ट्वीट कर गेट वेल सून कहा।

एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि लता जी की हालत नाजुक है। पूरा देश उनके लिए दुआएं कर रहा है। भगवान उन्हें इस परेशानी से निकलने में मदद करें और वे फिर से हम सभी के बीच हों।

Prayers for @mangeshkarlata who is hospitalised & is reported to be in a critical condition. God give her the strength to come out of this crisis & continue to be in our midst. The nation prays for Bharat Ratna Lata ji, the nightingale of India🙏 pic.twitter.com/n9WKw6Drfw