विवेक ने लिखा- विंग कमांडर अभिनंदन की घर वापसी के बारे में सुनकर खुशी हुई। हमारे दिल गर्व और खुशी से भर गए हैं और हम सभी अपने बहादुर जवान का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद...

So glad to hear about the release of #WingCommanderAbhinandan. Our hearts swell with pride and joy and we are all waiting to welcome our braveheart back🙏 Jai Hind 🇮🇳 🇮🇳 #WelcomeBackAbhinandan