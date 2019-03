विंग कमांडर अभिनंदन का स्वागत करने के लिए पलकें बिछाए बैठा है बॉलीवुड, शाहरुख खान से अनुपम खेर तक ने किया बहादुरी को सलाम

मु्ंबई। पिछले दो दिनों से पूरा देश एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन की घर वापसी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पाकिस्तानी पीएम ने गुरुवार को संसर में कहा था कि शुक्रवार को इंडियन एयरफोर्स के पायलेट अभिनंदन को भारत को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद से ही भारत की जनता अभिनंदन का स्वागत करने के लिए पलकें बिछाए बैठी है। बॉलीवुड भी विंग कमांडर अभिनंदन का स्वागत करने के लिए उत्साहित है और तमाम एक्टर्स ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी है।

- शाहरुख खान ने ट्वीट करते हुए लिखा- ''इससे बेहतर एहसास कुछ और नहीं हो सकता कि आप घर लौट रहे हैं। आपकी बहादुरी ही हमें और मजबूत बनाती है।''

- फिल्ममेकर ने ट्वीट करते हुए लिखा- ‘हम आपकी बहादुरी को सलाम करते हैं। वेलकम होम अभिनंदन’ #WelcomeHomeAbhinandan

- वहीं इमरान हाशमी ने लिखा- ‘भारत में हर कोई आपका इंतजार कर रहा है सर...हमें आप पर गर्व है। भारत के वीर बेटे को हमारी तरफ से सैल्यूट। को हमारी तरफ से सलाम।’

- ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा- ‘प्यारे अभिनंदन! आपका भारत की धरती पर एक बार फिर से अभिनंदन है। हम सबको समय समय पर साहस, धैर्य, विश्वास, गर्व और गौरव वाली जीती जागती मिसाल की जरूरत पड़ती है। विपरीत परिस्थितियों में आपके व्यक्तित्व ने हमें वो दिखाया। उसके लिए 130 करोड़ भारतवासियों की तरफ़ से धन्यवाद। जीते रहो।’



ऐसे पाकिस्तान की कैद में पहुंचे थे अभिनंदन...

26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स की एयरस्ट्राइक में 350 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने बदला लेने के लिए पुंछ और राजौरी में 3 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान भेजे, जिन पर भारत ने जवाबी कार्रवाई की। ने घुसपैठ का जवाब देने के लिए 2 मिग-21 और 3 सुखोई-30 भेजे थे। मिग के पायलट्स ने एक पाकिस्तानी एफ-16 मार गिराया था। इस दौरान हमारा एक मिग क्रैश हो गया और पायलट विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में बंदी बना लिए गए।

