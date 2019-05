अजय देवगन ने पूरे चुनाव किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं किया और न ही किसी पार्टी के विरोध में कोई बयान दिया। लेकिन जब 23 मई को चुनाव परिणाम आए और मोदी को भारी बहुमत मिला तो उन्होंने ट्वीट में लिखा, "लोगों को पता है कि उनके लिए क्या सही है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपनी पसंद बनाया है।

The country knows what is right for them and they have made their choice.@narendramodi