Dainik Bhaskar Jun 17, 2019, 03:09 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. रविवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड ग्राउंड पर भारत ने पाकिस्तान को 89 रन से हरा दिया। भारत की इस जीत पर सलमान खान, स्वरा भास्कर, आशा भोसले, तमन्ना भाटिया समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने ट्विटर पर टीम इंडिया को बधाई दी।

सेलेब्स ने ट्विटर पर दी बधाई

सलमान इस वक्त अपनी फिल्म भारत की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने टीम इंडिया को अपनी स्टाइल में बधाई दी। सलमान ने ट्वीट किया- 'टीम भारत को भारत की ओर से शुभकामनाएं।'

आशा भोसले ने ट्वीट में लिखा- 'टीम इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। मेरा फेवरेट कलर नीला है।'

The writing is on the wall. Team India has outplayed and outsmarted every country they’ve played so far. My favourite colour is BLUE ! — ashabhosle (@ashabhosle) June 16, 2019

स्वरा भास्कर ने विराट कोहली को टैग करते हुए अपने ट्वीट में लिखा- '222 इनिंग्स में 11,000 रन!!! और अभी ये जारी है। टीम को ढेर सारी बधाइयां।'

तमन्ना भाटिया ने ट्वीट में लिखा- इंडिया इंडिया!!! क्या जीत है।

कई अन्य सेलेब्स ने टीम इंडिया को बधाई दी।

India will win . Pakistani nerves have snapped . — Sudhir Mishra (@IAmSudhirMishra) June 16, 2019

This guy @iamamirofficial is too good .. pity he had to stay out of the game so long .. Sharma ji ka ladka @ImRo45 kuch karega #INDvsPAK Indiaaaaaa Indiaaa 👊🏽👊🏽💪🏽💪🏽 pic.twitter.com/FvCOvolRwr — Randeep Hooda (@RandeepHooda) June 16, 2019

4.30 AM in America... Makeshift TV to watch the most important match of #WorldCup2019 - #IndVsPak -Let’s Do This INDIAAA!!!!!!! pic.twitter.com/uNPD0tt3F6 — Riteish Deshmukh (@Riteishd) June 16, 2019

Well played Rohit Sharma! Brilliant innings!#IndiaVsPakistan — Amish Tripathi (@authoramish) June 16, 2019



वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान के बीच 7 मुकाबले हुए हैं और इन सभी में भारत ने जीत हासिल की है।