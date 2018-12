नसीरुद्दीन शाह के सपोर्ट में उतरीं एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, बोलीं- हमारा घर है, कौन निकाल सकता है हमें यहां से, रिचा चड्ढा और आशुतोष राणा भी आए नसीर के साथ

। हाल ही में दिया गया का एक बयान इन दिनों सुर्खियों में है। एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन ने कहा था- ''हमने हिंसा में देखा कि आज देश में एक गाय की मौत की अहमियत पुलिस ऑफिसर की जान से ज़्यादा हो गई है। इन दिनों समाज में चारों तरफ ज़हर फैल गया है। मुझे इस बात से डर लगता है कि अगर कहीं मेरे बच्चों को भीड़ ने घेर लिया और उनसे पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो मेरे बच्चों के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा।'' नसीर के इस बयान के बाद देश और बॉलीवुड के सेलेब्स दो गुटो में बंट गए हैं। किसी ने उनका सपोर्ट किया तो किसी ने विरोध में अपने विचार रखे।



नसीरुद्दीन के सपोर्ट में आईं स्वरा भास्कर और रिचा चड्ढा...

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने का सपोर्ट किया है। स्वरा ने ट्विटर पर लिखा है- हमारा घर है, कौन निकाल सकता है हमें यहां से। आपके साथ हूं नसीरुद्दीन सर ...। वहीं रिचा चढ्डा ने भी इस मामले में अपने विचार ट्विटर पर शेयर कर किए। रिचा ने एक यूजर के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा- उनसे यह क्यों नहीं पूछा कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है? यह उनका सच है, उनका अनुभव है। और ऐसे ही कई दूसरों का भी। क्या आप उनकी भावनाओं को सेंसर कर सकते हैं? आप इसके लिए उन्हें शर्मिंदा नहीं कर सकते। उनकी टिप्पणी की प्रतिक्रियाएं उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे को सही साबित कर रही हैं। नकली राष्ट्रवादी होने से बेहतर है नाराज देशभक्त होना।

आशुतोष राणा ने कहा-सबको अपनी बात कहने का हक...

एक्टर आशुतोष राणा ने के बयान का समर्थन करते हुए रविवार को कहा कि सबको अपने मन की बात साझा करने का अधिकार है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसका सोशल ट्रायल नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। बलरामपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे आशुतोष से जब सवाल पूछा गया कि क्या आपको भी भारत में डर लगता है, तो उन्होंने कहा कि यह तो कोई प्रश्न ही नहीं है। भारत में रहने वाला हर नागरिक देश भक्त है। भविष्य में अगर कभी ऐसा लगेगा तो ईश्वर ने उन्हें कंठ दिए हैं। बात करने की शैली दी है। इसका उत्तर प्रति उत्तर अवश्य सुनने को मिलेगा।



रेसलर ने नसीरुद्दीन के बयान पर साधा निशाना...

ने के खिलाफ बैक टू बैक ट्वीट्स करते हुए उन पर निशाना साधा। योगेश्वर ने लिखा- आज इस देश में जिन लोगों को अपने बच्चों के लिए डर लग रहा है, वो डर तब कहां था #NaseeruddinShah जी, जब 1984 के दंगे हुए, जब 1993 में में बम ब्लास्ट हुए, 26/11 का हमला हुआ? इतना ही नहीं योगेश्वर ने एक और ट्वीट किया- ''एक आतंकवादी संगठन ने भारत और के नागरिकों का अपहरण कर लिया और बाद में ियों का धर्म देखकर छोड़ दिया, बाकी के सभी 39 भारतीयों को मार दिया, तब आपको गुस्सा नहीं आया?आतंकी याकूब मेमन की फांसी की दया याचिका पर साइन करते हुए आपको डर नहीं लगा।''



बुरे बर्ताव पर भड़कीं सिंगर...

सिंगर मालिनी अवस्थी ने भी के बयान का विरोध करते हुए लिखा- पर उपदेश कुशल बहुतेरे!! आप शायद को “बुरे व्यवहार” के लिए कह रहे थे! ये क्या है जनाब! अपने प्रिय अभिनेताओं की छवि को इस तरह खंडित होते देखना दुखद है!

यहां देखें ट्वीट...

Why not ask him why he feels this way? It’s his truth, his experience. And that of so many others. Can you censor his feelings ? You can’t shame him for it. The responses to his comment are proving the point he’s making. Better to be an angry patriot than a fake nationalist I say https://t.co/kOBWUHen2y