Dainik Bhaskar Feb 25, 2019, 04:02 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. लॉस ऐंजेलिस में हुए 91वें एकेडमी अवॉर्ड 'ऑस्कर' में 'पीरियड. एंड ऑफ सेंटेंस' ने बेस्ट डॉक्युमेंटरी का अवॉर्ड जीता। भारत के लिए ये गर्व की बात है, क्योंकि ये फिल्म भारत के एक अहम मुद्दे पर बनाई गई है। फिल्म को ऑस्कर मिलने के बाद के प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड सितारे प्रॉड्यूसर गुनीत मोंगा को बधाई दे रहे हैं।

फिल्म का निर्माण सिखिया एंटरटेंमेंट ने किया। जिसमें मासिक धर्म से जुड़ी कुरीतियों को दिखाया गया है। फिल्म को ऑस्कर मिलने के बाद एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने ट्विटर पर गुनीत को बधाई दी। प्रियंका ने ट्वीट किया- 'ये पल इस शाम का सबसे खास पल है...जिस फिल्म में मासिक धर्म की कुरीतियों को दिखाया गया है। उस फिल्म ने बेस्ट डॉक्युमेंट्री शॉर्ट का अवॉर्ड जीता है। फिल्म की पूरी टीम और मेरी साहसी दोस्त गुनीत को ढेर सारी बधाई...।'

One of the most special moments of the evening...a film based on the taboos around menstruation wins BEST DOCUMENTARY SHORT! Congratulations to the entire #Periodendofsentence team, and my fearless friend @guneetm!! #Oscars2019 — PRIYANKA (@priyankachopra) February 25, 2019



पैडमैन फिल्म के एक्टर अक्षय कुमार ने ट्वीट किया- गुनीत और 'व्हेन. पीरियड एंड ऑफ सेंटेन्स' की पूरी टीम को बधाई ऑस्कर जीतने की बधाई। आप इस जीत के हकदार हैं।

Congratulations to @guneetm and the entire team of #PeriodEndOfSentence for winning big at the #Oscars! Much needed topic of discussion and well deserved win 👏👏 — Akshay Kumar (@akshaykumar) February 25, 2019

गुनीत की फिल्म मसान का हिस्सा रहे विक्की कौशल ने भी गुनीत को ट्वीटर पर बधाई दी। इसके अलावा आर. सरथ कुमार, परेश रावल, देवदत्त पटनायक ने भी गुनीत और फिल्म की टीम को बधाई दी।

Congratulations @guneetm for Winning an Oscar for the short film PERIOD ! My producer and India’s pride . — Paresh Rawal (@SirPareshRawal) February 25, 2019

Congrats MrMuruganandam,cast&crew of ‘Period,End of sentence’.Women’s issue which was considered awkward in our country for long is now taken to the level of Oscars’ recognition to reach the entire population of the world.Proud of you, the makers of the film.#Periodendofsentence — R Sarath Kumar (@realsarathkumar) February 25, 2019

BAFTA में नॉमिनेट हो चुकी है फिल्म

गुनीत मोंगा गैंग्स ऑफ वासेपुर, वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंम्बई और द लंच बॉक्स जैसी फिल्मों की सह-निर्माता रहीं हैं। गुनीत की ऑस्कर विनिंग फिल्म BAFTA में बेस्ट फिल्म नॉट इन द इंगलिश लैंगवेज के लिए भी नॉमिनेट हो चुकी है।