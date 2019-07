Dainik Bhaskar Jul 27, 2019, 12:02 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 26 जुलाई को पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस साल कारगिल युद्ध को 20 साल हो गए हैं। इस मौके पर बॉलीवुड स्टार्स ने आर्मी और नेवी के जवानों के साथ फुटबॉल मैच कारगिल कप एग्जीबिशन मैच खेला। अभिषेक बच्चन, रणबीर कपूर, ईशान खट्टर, शशांक खेतान, अहान शेट्टी, डिनो मोरिया और करण वाही जैसे स्टार्स इस मैच में शामिल हुए।

सेलेब्स की टीम ने जीता मैच

ये मैच मुंबई डिफेंस फोर्स के कूपरेज ग्राउंड में खेला गया। सेलेब्स की टीम ऑल स्टार्स एफसी ब्लू जर्सी में नजर आए वहीं आर्मी और नेवी की टीम रेड ड्रेस में थी। भारी बारिश के बीच ये मैच सभी ने खेला। स्टार्स भी आर्मी और नेवी जवानों की तरह डटे रहे और बारिश की वजह से मैच रोका नहीं। इस मैच की विजेता टीम सेलिब्रिटीज सी टीम रही।

The All Stars squad with the medals from the Kargil Cup Exhibition Match. #AllStarsFC #ASFC #Army #Navy #KargilCup #KargilVijayDiwas pic.twitter.com/LbczgsRTsA

एक बार फिर प्रदर्शित हुई विकी फिल्म उरी

इस मौके पर विकी कौशल स्टारर फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक को महाराष्ट्र में एक बार फिर रिलीज किया गया। विकी ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा- 'मुझे बेहद गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी फिल्म को कारगिल विजय दिवस के मौके पर एक बार फिर प्रदर्शित किया गया। 500 अलग-अलग थिएटर्स में इस फिल्म को दोबारा दिखाया गया है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस का खास धन्यवाद करता हूं।' आगे वो कहते हैं- मुझे वास्तव में उम्मीद है कि उरी ... हर भारतीय को देश की सेवा में हाथ बंटाने के लिए प्रेरित करती रहेगी।

विकी का ट्वीट

Honoured that our Film #UriTheSurgicalStrike

got to be re-released for today, to commemorate #KargilVijayDiwas Screened for free in 500 theatres across Maharashtra. Thankful to the Maharashtra State Government for their support to this initiative by @rsvpmovies. Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/iYnTs75NTR