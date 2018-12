खिलाड़ी कुमार ने भी साेशल मीडिया पर अपने ससुर और वाइफ ट्विंकल को अलग ही अंदाज में बर्थडे विश किया है। अक्षय ने एक ट्विंकल, सास डिम्पल और राजेश खन्ना की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा- बचपन से ही मैंने उनके सुपरस्टारडम के आकर्षक किस्से सुने थे। लेकिन कभी भी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन मैं उनकी बेटी से शादी करुंगा... मुझे यह कीमती तोहफा देने के लिए धन्यवाद, आप दोनों को जन्मदिन की शुभकामनाएं।

While growing up I’d heard fascinating tales of his superstardom, never imagining one day I’ll marry his fascinating daughter...thank you for giving me this precious one❤️ Happy birthday to both of you 😘😘 pic.twitter.com/ObXjzvrNt1