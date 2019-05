बॉलीवुड डेस्क. बॉक्सऑफिस पर एवेंजर्स एंडगेम की सुनामी जारी है।एवेंजर्स एंडगेम रिलीज के छठे दिन भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई है।

फिल्म के कलेक्शन की जानकारी देते हुए ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने लिखा- ''हॉलिडे फिल्म के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं। यह भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन चुकी है। शुक्रवार को 53.60 करोड़, शनिवार- 52.20 करोड़, रविवार-52.85 करोड़, सोमवार-31.05 करोड़, मंगलवार-26.10 करोड़ और बुधवार को 28.50 करोड़ रु. की कमाई की जिससे इसका कलेक्शन 244.30 करोड़ पार पहुंच गया है।''

#AvengersEndgame is on a record-smashing spree... Holiday on Wed [some states] proved advantageous... Now highest grossing #Hollywood film in #India ... Fri 53.60 cr, Sat 52.20 cr, Sun 52.85 cr, Mon 31.05 cr, Tue 26.10 cr, Wed 28.50 cr. Total: ₹ 244.30 cr Nett BOC. India biz.



उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक का रिकॉर्ड भी तोड़ने के करीब: 244.30 करोड़ कमाने के साथ ही एवेंजर्स 2019 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनने के करीब है। यह फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक का रिकॉर्ड तोड़ देगी जिसका लाइफटाइम कलेक्शन 245.36 करोड़ रुपए था। यह फिल्म 12 जनवरी को रिलीज हुई थी।

इंडिया में सबसे ज्यादा कमाने वाली हॉलीवुड फिल्में:

तोड़ सकती है दंगल का रिकॉर्ड: तरण आदर्श के मुताबिक, जिस तरह से फिल्म का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। उस हिसाब से यह कमाई के मामले में 2016 में आई आमिर खान की दंगल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। दंगल का भारत में लाइफटाइम बिजनेस 511 करोड़ रु. का था।

Phenomenal biz of #AvengersEndgame is an eye-opener, wake up call for our industry... #AvengersEndgame is competing with the biggest hits from *Hindi* film industry... Has stamina to cross *lifetime biz* of #Dangal [highest grosser of *Hindi* industry]. India biz.