बॉलीवुड डेस्क. श्रद्धा कपूर और सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म 'छिछोरे' को दूसरे दिन 12 करोड़ का जम्प मिला। माउथ पब्लिसिटी ने फिल्म को फायदा दिलाया है। और अब यह आंकड़ा रविवार को और बढ़ सकता है। फिल्म में कॉलेज लाइफ, हॉस्टल और दोस्तों की कहानियां बेहद पसंद की जा रही हैं।

#Chhichhore jumps [67.35%] on Day 2... Glowing word of mouth is converting into enhanced footfalls and in turn, reflecting in its BO numbers... Expect further growth on Day 3... Eyes ₹ 35 cr [+/-] total in its weekend... Fri 7.32 cr, Sat 12.25 cr. Total: ₹ 19.57 cr. #India biz.