Dainik Bhaskar Sep 23, 2019, 01:33 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. आयुष्मान खुराना-नुसरत भरूचा की फिल्म ड्रीम गर्ल रिलीज के 10वें दिन तक करीब 97.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। सोमवार को इसके 100 करोड़ का आंकड़ा छूने की संभावना है। 'बधाई हो' के बाद यह आयुष्मान खुराना की दूसरी फिल्म होगी जो 100 करोड़ क्लब में एंट्री करने जा रही है।

#DreamGirl biz at a glance...

Week 1: ₹ 72.20 cr

Weekend 2: ₹ 25.45 cr

Total: ₹ 97.65 cr#India biz.

SUPER-HIT.#DreamGirl benchmarks...

Crossed ₹ 50 cr: Day 4

₹ 75 cr: Day 8

⭐️ Will hit ₹ 💯 cr on Day 11 [second Mon].#India biz.