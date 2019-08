Dainik Bhaskar Aug 16, 2019, 05:47 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 15 अगस्त के दिन रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म 'मिशन मंगल ने पहले ही दिन कमाई का रिकॉर्ड बना दिया है। 'मिशन मंगल' ने अक्षय की अब तक की सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए शानदार ओपनिंग की है।

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श और बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक 'मिशन मंगल' ने पहले दिन 29.16 करोड़ रुपए कमाए हैं। दूसरी ओर, मिशन मंगल के साथ ही रिलीज हुई जॉन अब्राहम की फिल्म 'बाटला हाउस' ने पहले दिन 14 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म समीक्षकों ने बाटला हॉउस की ओपनिंग को भी शानदार बताया है।

Top 5 *Day 1* biz... 2019 releases... 1. #Bharat ₹ 42.30 cr [Wed] 2. #MissionMangal ₹ 29.16 cr [Thu] 3. #Kalank ₹ 21.60 cr [Wed] 4. #Kesari ₹ 21.06 cr [Thu] 5. #KabirSingh ₹ 20.21 cr [Fri] NOTE: #KabirSingh is the *only* film in this list to have the traditional Fri release.

'मिशन मंगल' ने मुंबई और बेंगलुरु, मैसूर, गुडगांव, भोपाल जैसे शहरों में अच्छा कलेक्शन किया है। मुंबई में इस फिल्म ने 9 करोड़ से भी अधिक का कलैक्शन किया तो वहीं मैसूर में फिल्म ने 1.50 करोड़ रुपए की कमाई की। 'मंगलयान' की सफलता के पीछे का इतिहास वाली इस फिल्म में अक्षय कुमार ने साइंटिस्ट राकेश धवन का किरदार निभाया है। जगन शक्ति के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, कीर्ति कुलहरी, नित्या मेनन और शरमन जोशी की भी अहम भूमिका है।

Independence Day proves lucky for @TheJohnAbraham again as his film #BatlaHouse becomes the second-highest day one grosser of his career. Read on:#JohnAbrahamhttps://t.co/HspvPtQOy8