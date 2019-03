Dainik Bhaskar Mar 09, 2019, 02:07 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. शुक्रवार को अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू स्टारर फिल्म बदला रिलीज हुई। पहले दिन फिल्म ने 5.94 करोड़ की कमाई कर ली है। सस्पेंस थ्रिलर फिल्म क्रिटिक्स और दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। ट्रेड

एनालिस्ट और क्रिटिक तरण आदर्श ने ट्विटर पर पहले दिन की कमाई के आंकड़े शेयर किए।

तरण लिखते हैं-'फिल्म ने दोपहर बाद अच्छी कमाई करना शुरू की और शाम तक अच्छा कलेक्शन कर लिया। वीकएंड पर कमाई की अच्छी उम्मीद की जा रही है।'

#Badla goes from strength to strength on Day 1... Picked up speed late afternoon onwards at metros, with appreciable growth in evening... Strong word of mouth has come into play... Should witness substantial growth on Day 2 and 3... Fri ₹ 5.04 cr. India biz. Gross: ₹ 5.94 cr. — taran adarsh (@taran_adarsh) March 9, 2019

पिछली फिल्मों के मुकाबले बदला ने की अच्छी कमाई:

अमिताभ और तापसी की पिछली फिल्मों के मुकाबले बदला ने पहले दिन अच्छा कलेक्शन किया है। पिंक ने पहले दिन 4.32 करोड़ की कमाई की थीं। वहीं अमिताभ की फिल्म '102 नॉट आउट' ने पहले दिन 3.52 करोड़ की कमाई की थी।

दर्शकों को बांधे रखती है फिल्म:

तरण ने बदला को 3.5 रेटिंग दी हैं वो लिखते हैं- 'अमिताभ बच्चन, तापसी पन्नू और अमृता सिंह ने बढ़िया काम किया है। फिल्म अंत तक दर्शकों को बांधे रखती है।सुजॉय ने फिल्म की कहानी को सही ढंग से पेश किया है।'

#OneWordReview…#Badla: CAPTIVATING!

Rating: ⭐️⭐️⭐️½

An edge-of-the-seat thriller with incredible suspense... Well-knit screenplay keeps you hooked... Sujoy Ghosh crafts the whodunnit with expertise... Amitabh Bachchan, Taapsee and Amrita Singh, all brilliant. #BadlaReview pic.twitter.com/MdUjbigtPc — taran adarsh (@taran_adarsh) March 8, 2019

अमिताभ, तापसी और अमृता ने किया बेहतरीन प्रदर्शन:

बदला का निर्माण शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज और अजूर एंटरटेनमेंट ने मिलकर किया है। ये 2016 में आई स्पेनिश फिल्म 'कॉन्ट्राटिएम्पो' की रिमेक है। पिंक की जोड़ी अमिताभ और तापसी दर्शकों को एक बार फिर इंप्रेस कर गई। इसमें तापसी पर मर्डर का आरोप है और अमिताभ बच्चन उनके वकील बने हैं। वहीं अमृता सिंह ने एक मां का दर्द उम्दा तरीके से दिखाया है। निर्देशक सुजॉय घोष अंत तक सस्पेंस बनाए रखने में कामयाब रहे हैं।