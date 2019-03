सुशांत सिंह राजपूत पर भारी पड़े कार्तिक आर्यन, पहले दिन 'लुका छुपी' ने कर ली 'सोनचिड़िया' के मुकाबले 8 गुना कमाई, बनी कार्तिक की सबसे बड़ी ओपनर

मुंबई. शुक्रवार को सिनेमाघरों में दो फ़िल्में रिलीज हुईं। सुशांत सिंह राजपूत - भूमि पेडणेकर स्टारर 'सोनचिड़िया' और कार्तिक आर्यन- कृति सेनन स्टारर 'लिका छुपी'। लेकिन बॉक्सऑफिस पर कमाल सिर्फ 'लुका छुपी' दिखा सकी। पहले दिन इस फिल्म ने करीब 8 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि 'सोनचिड़िया' महज 1 करोड़ के कलेक्शन पर सिमट गई। कार्तिक आर्यन की सबसे बड़ी ओपनर बनी 'लुका छुपी'...

- ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक, 'लुका छुपी' कार्तिक आर्यन के करियर की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। आदर्श के मुताबिक, उनकी टॉप 4 बिगेस्ट ओपनर मूवीज इस प्रकार हैं:-

#LukaChuppi is Kartik Aaryan’s biggest opener... Opening day biz: 2019: #LukaChuppi ₹ 8.01 cr 2015: #PyaarKaPunchnama2 ₹ 6.80 cr 2018: #SonuKeTituKiSweety ₹ 6.42 cr 2011: #PyaarKaPunchnama - which shot Kartik to fame - had collected ₹ 92 lakhs on Day 1. India biz.

इधर 'टोटल धमाल' पहुंची 100 करोड़ के करीब

- पिछले सप्ताह रिलीज हुई , और माधुरी दीक्षित स्टारर 'टोटल धमाल' की कमाई भी 'सोनचिड़िया' के मुकाबले चार गुना रही। 'टोटल धमाल' ने 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को 4.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और घरेलू बॉक्सऑफिस पर इसकी कुल कमाई 99.30 करोड़ रुपए हो चुकी है। फिल्म ने पहले दिन 16.5 करोड़ रुपए, पहले वीकेंड में 62. 40 करोड़ रुपए कमाए थे।

#TotalDhamaal is super-strong on Day 8, despite reduced showcasing [multiplexes] and two significant releases... Mass circuits continue to create dhamaal... Expect good growth on [second] Sat and Sun... [Week 2] Fri 4.75 cr. Total: ₹ 99.30 cr. India biz.