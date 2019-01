बॉलीवुड डेस्क. 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ़ झांसी ने रिलीज के पांचवें दिन बाद 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी करते हुए लिखा-पॉजिटिव फीडबैक के बावजूद बिजनेस बंटा हुआ है। कुछ सर्किट्स में फिल्म प्रदर्शन कर रही है तो कुछ में नहीं,दूसरा वीकेंड जटिल होगा। फिल्म ने शुक्रवार को 8.75 करोड़, शनिवार को 18.10 करोड़, रविवार को 15.70 करोड़,सोमवार को 5.10 करोड़ और मंगलवार को 4.75 करोड़ रुपए का कारोबार कर इंडिया में कुल 52.40 करोड़ रुपए कमा लिए हैं।

#Manikarnika crosses ₹ 50 cr... Despite positive feedback, the biz is clearly divided: Some circuits holding well, some aren’t... Weekend 2 crucial... Fri 8.75 cr, Sat 18.10 cr, Sun 15.70 cr, Mon 5.10 cr, Tue 4.75 cr. Total: ₹ 52.40 cr. India biz. #Hindi #Tamil #Telugu