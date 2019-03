बॉलीवुड डेस्क. लुका छुपी ने ओपनिंग वीकेंड पर अच्छा प्रदर्शन किया है। फिल्म ने तीन दिन में 32.13 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। कार्तिक आर्यन और कृति सैनन की इस फिल्म ने फैमिली ऑडियंस को अट्रैक्ट किया, जिसके चलते इसे अच्छा-खासा फायदा हुआ। पिछले शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म लुका-छुपी ने पहले दिन 8.01 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। वहीं दूसरे दिन 10.08 करोड़ और तीसरे दिन 14.08 करोड़ रुपए कमाए।



कलेक्शन के बारे में ट्रेड एनालिस्ट तरण आर्दश कहते हैं कि, 'कलेक्शन फिगर्स अच्छे हैं। फैमिली ऑडियंस को फिल्म पसंद आई है और वे अच्छी संख्या में इसे देखने आ रहे हैं। आज शिवरात्रि की छुट्‌टी होने का फायदा भी फिल्म को मिलेगा।'



#LukaChuppi emerges a winner... Shows superb growth on Day 2 and 3... Biz doubles at many screens on Day 3... Has ₹ 30 cr+ weekend... Will remain strong today due to partial holiday [#Mahashivratri]... Fri 8.01 cr, Sat 10.08 cr, Sun 14.04 cr. Total: ₹ 32.13 cr. India biz.