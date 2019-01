रिलीज के तीसरे हफ्ते में भी सिम्बा अच्छा प्रदर्शन कर रही है. इंडिया में फिल्म का बॉक्सऑफिस कलेक्शन 212. 43 करोड़ रु. कमा चुकी है। वहीं, विदेशों में इसकी कमाई 28 दिसंबर,2018 से अब तक 80.36 करोड़ रु. की कमाई कर चुकी है। फिल्म में रणवीर सिंह और सारा अली खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके निर्देशक रोहित शेट्टी है।

#Simmba crosses ₹ 80 cr from international markets in 2 weeks... The film has fared exceptionally well in USA-Canada, UAE-GCC and Australia in particular... Total after 2 weeks: $ 11.402 million [₹ 80.36 cr].