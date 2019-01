फिल्म ने मुंबई सर्किट में जबरदस्त कमाई की है। सिर्फ मुंबई सर्किट में ही इसकी कमाई 46 करोड़ रुपए हुई है जिसकी जानकारी भी तरण आदर्श ने दी है। साथ ही यह रणवीर सिंह की भी 100 करोड़ क्लब में चौथी फिल्म है। इससे पहले रणवीर सिंह की पद्मावत, बाजीराव मस्तानी और गोलियों की रासलीला-रामलीला ने 100 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई की थी।

While #Simmba is a massive success, it’s having a dream run in Mumbai circuit... Nears ₹ 50 cr mark in *5 days* in Mumbai circuit alone... An EXTRAORDINARY feat...