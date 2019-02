बॉलीवुड डेस्क. यूनियन कैबिनेट ने बुधवार को सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में संशोधन मंजूर कर लिया है। यह संशोधन फिल्मों की पायरेसी और कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर हुआ है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए इस संशोधन की जानकारी दी। जिसे सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2019 के तहत मान्य किया गया है।

क्या है नए संशोधन में : इस संशोधन के अनुसार नई धारा 6AA के तहत फिल्मों की अनाधिकृत रिकॉर्डिंग पर रोक लगाने को एक्ट में शामिल किया गया है। इसी एक्ट के सेक्शन 7 में भी एक और संशोधन किया गया है। जिसके तहत धारा 6AA के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दोषी को 3 साल तक की जेल होगी या 10 लाख तक का जुर्माना देना होगा। विशेष मामलों में दोषी पर दोनों सजाओं का प्रावधान होगा।

खुश हैं फिल्म निर्माता : प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सिद्धार्थ रॉय कपूर ने सरकार के इस फैसले की सराहना की है।

Film piracy and copyright infringement: Cabinet approves amendment to Cinematograph Act, 1952... Penal provisions for unauthorised camcording and duplication of films... Violators to face 3 years jail term or fine of ₹ 10 lakh or both... Producers Guild of India applauds Govt. pic.twitter.com/4H5EyRQvOQ