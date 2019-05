बॉलीवुड डेस्क. कोलकाता में मंगलवार को अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई हिंसा के दौरान ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति तोड़े जाने पर विवाद बढ़ गया है। इसे लेकर विवेक ओबेरॉय ने ट्विटर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में ममता की तुलना इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन से की।

विवेक ने लिखा- मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दीदी जैसी सम्मानीय महिला, सद्दाम हुसैन की तरह व्यवहार क्यों कर रही हैं? डिक्टेटर दीदी की वजह से लोकतंत्र खतरे में है। पहले प्रियंका शर्मा और अब तेजिंदर बग्गा, यह दादागीरी नहीं चलेगी। #बंगाल बचाओ, लोकतंत्र बचाओ #तेजिंदर बग्गा को आजाद करो।

I can’t understand why a respected lady like Didi is behaving like Saddam Hussain! Ironically, democracy is under threat and in danger by Dictator Didi herself. First #PriyankaSharma & now #TajinderBagga. यह दीदीगिरी नही चलेगी ! #SaveBengalSaveDemocracy #FreeTajinderBagga pic.twitter.com/oRq596aljH