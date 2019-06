बॉलीवुड डेस्क. सेलेब्रिटी शेफ, फिल्ममेकर और डायरेक्टर विकास खन्ना वैसे तो लाइमलाइट से दूर रहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। सोमवार को उन्होंने एक फनी वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, जिसमें एक डॉग बच्ची की जान बचाते दिखाई दे रहा है।

विकास ने ट्वीट पर लिखा खास कैप्शन

विकास ने इसे शेयर करते हुए लिखा- 'सप्ताह की शुरुआत में ही सबसे प्यारा वीडियो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का धन्यवाद।'

Best video to start the week. 🐕 😍

Thanks to my Whatsapp groups. pic.twitter.com/n7F6T5C4K5