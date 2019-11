Dainik Bhaskar Nov 09, 2019, 01:46 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सालों से जारी अयोध्या विवाद फैसले पर मनोरंजन जगत की हस्तियों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक्टर और राईटर फरहान अख्तर ने देशवासियों से शांत रहने की अपील की है। एक्ट्रेस कोएना मित्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यावाद दिया, वहीं लेखक चेतन भगत ने दोनों समुदायों का शुक्रिया अदा किया है। फिल्ममेकर अशोक पंडित ने इसे भारत की जीत बताया है।

फैसला आने के बाद से ही इंडस्ट्री में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरु हो गया है। कोएना ने ट्वीट किया कि 'क्या फैसला है, नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद।' वहीं

फिल्ममेकर अशोक पंडित ने इसे भारत की जीत बताया है। उन्होंने अयोध्या फैसला हैशटेग के साथ लिखा भारत जीता।

अंग्रेजी लेखक और रियालिटी शोज में जज रह चुके चेतन भगत ने हिंदु मुस्लिम समुदाय को धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा कि "सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। मुस्लिम समुदाय को उदारता के चलते धन्यवाद और साथ ही धैर्य रखने के लिए हिंदुओं का शुक्रिया। भारत भगवान राम की जन्मभूमि के रूप मे बरकरार है। जय श्री राम।"

Thank you SC. Thank you to the entire Muslim community for your grace and generosity. Thank you to the Hindu community for their patience. India remains intact, as does the birthplace of Ram. Jai Shri Ram. #AyodhyaVerdict — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) November 9, 2019

कवि और राईटर जावेद अख्तर के बेटे और एक्टर फरहान अख्तर ने अपने फैंस से शांत रहने की अपील की। फरहान ने ट्वीट किया कि "सबसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सम्मान करने की गुजारिश करता हूं। भले ही फैसला आपके खिलाफ लगे, लेकिन इसे खुशी से स्वीकारें। हमारे देश को एकसाथ इस मुद्दे से आगे बढ़ने की जरूरत है।"

Humble request to all concerned , please respect the Supreme Court verdict on #AyodhyaCase today. Accept it with grace if it goes for you or against you. Our country needs to move on from this as one people. Jai Hind. — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) November 9, 2019

इंडस्ट्री के जाने माने निर्माता और फोटोग्राफर अतुल कासबेकर ने फैसले को लेकर लिखा "ऑल इज वेल।" उन्होंने अयोध्या वर्डिक्ट हैशटेग के साथ ट्वीट किया कि "चलो यह हो गया अब हम साथ चलते हैं और मेरे देश के लिए जैसा कि आमिर खान ने कहा था ऑल इज वेल।"

Chalo it’s done

Move along now everyone



And for my country’s sake, I hope that as the very famous AK once famously said, ‘All izz well’#AYODHYAVERDICT — atul kasbekar (@atulkasbekar) November 9, 2019

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ढहाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्मस्थान है

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अयोध्या में विवादित जमीन पर राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया। 5 जजों की संविधान पीठ ने सुबह 10:30 बजे सर्वसम्मति से अपना फैसला दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि विवादित 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान को दी जाए, मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बने और इसकी योजना तैयार की जाए। चीफ जस्टिस ने मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का फैसला सुनाया, जो कि विवादित जमीन की करीब दोगुना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ढहाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्मस्थान है और हिंदुओं की यह आस्था निर्विवादित है।