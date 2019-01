'ग्रेट वॉल ऑफ चाइना' में गूंज रहे बॉलीवुड के गाने, लोगों का मनोरंजन करने के लिए रिक्शावाले अपना रहे एक खास ट्रिक

वीडियो डेस्क. (Shahrukh Khan) और उनकी फिल्मों के गाने पड़ोसी देश (China) में कितने मशहूर है इसका अंदाजा आप ये वीडियो देखकर लगा सकते हैं। पत्रकार जीशान शेख ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना (The great wall of china) का है। खास बात ये है कि इस वीडियो में रिक्शा चलाने वाला चीनी शख्स शाहरुख की फिल्म दिल तो पागल है' (Film Dil to pagal hai) का गाना बजा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय पर्यटकों को अट्रैक्ट कर सके। दरअसल, चीन में बॉलीवुड फिल्में और गाने काफी मशहूर हैं। ये वीडियो खासा वायरल भी हो रहा है।

बता दें बीते कुछ सालों में दंगल, सुल्तान और टॉयलेट जैसी बॉलीवुड फिल्मों ने चीन में बिजनेस भी अच्छा किया है और चीनी दर्शक भी बॉलीवुड फिल्मों को काफी पसंद कर रहे हैं।