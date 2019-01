'लोग मेरी कमर और छाती के साइड पोज लेकर पोर्न वेबसाइट्स पर डाल देते हैं', 'चेन्नई एक्सप्रेस' की सिंगर ने बताई परफॉर्मेंस के दौरान साड़ी न पहनने की चौंकाने वाली वजह

मुंबई. साउथ इंडियन फिल्मों की सिंगर चिन्मयी श्रीपदा (Chinmayi Sripada) का एक स्टेटमेंट मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साड़ी न पहनने की मजबूरी जाहिर की है। दरअसल, एक फैन ने ट्वीट के जरिए चिन्मयी से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें साड़ी पहनकर परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन उन्होंने इसका जो जवाब दिया, वह चौंकाने वाला है। चिन्मयी ने बताया आखिर क्यों साड़ी पहनकर परफॉर्म नहीं करतीं...

- चिन्मयी ने फैन्स को जवाब देते हुए लिखा, "जब मैं साड़ी पहनती हूं तो कुछ लोग मेरी कमर और छाती के साइड पोज लेते हैं और इन्हें सर्किल करके पोर्न वेबसाइट्स पर अपलोड कर देते हैं। इसके बाद मुझे मैसेज भेजकर यह बताते हैं कि फोटोज देखकर वे कैसे मास्टरबेट करते हैं। सर, मैं साड़ी और जींस दोनों में ही भारतीय हूं।"

When I wear a sari there are groups of men who take photographs of my waist + side of my chest, circle it and upload it on soft porn websites. And then I get messages on how they are masturbating to it.