Dainik Bhaskar Oct 25, 2019, 07:34 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर की फिल्म सांड की आंख को राजधानी दिल्ली में टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर पर पोस्ट की। गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सांड की आंख की स्पेशल स्क्रीनिंग में भी पहुंचे थे।

Delhi govt. gives tax-free status to the @taapsee & @bhumipednekar starrer#SaandKiAankh in Delhi.



The message of the movie should reach to people of every age, gender & background―The power of a dream, & the power derived from it to achieve it, despite any socio-cultural blocks