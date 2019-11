Dainik Bhaskar Nov 20, 2019, 04:26 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सलमान खान की फिल्म 'दबंग 3' अगले महीने रिलीज होने वाली है। इसके पहले सलमान खान फिल्म्स ने चुलबुल पांडे की एक्सप्रेशन सीरीज की GIFs लॉन्च कर दी हैं। अब सलमान के फैन्स चुलबुल के अंदाज में अपनी भावनाओं को बयान कर पाएंगे।

Ab WhatsApp par, Dabangg 3 GIFs se apni dabanggayi dikhao aur chats ko superfun banao. Check out all our GIFs on our GIPHY Page https://t.co/WosClx2V4b @GIPHY #30DaysToDabangg3@BeingSalmanKhan @arbaazSkhan @sonakshisinha @saieemmanjrekar @PDdancing @KicchaSudeep @nikhil_dwivedi pic.twitter.com/C2BHnOXYae