बॉलीवुड डेस्क. साउथ इंडियन एक्टर सुदीप ने 'दबंग 3' की शूटिंग शुरू कर दी है। सलमान खान के साथ पहले दिन की शूटिंग का अनुभव उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया है। एक फोटो शेयर करते हुए सुदीप ने लिखा है, "गर्मी असहनीय थी। लेकिन सेट पर एनर्जी कम नहीं कर सकते थे। यह रोमांचक दिन था, शानदार यूनिट, जबर्दस्त लोग। लोकेशन पर जिम एक बोनस के तौर पर थी। मुस्कराहट के साथ 'दबंग 3' के पहले दिन की शूटिंग पूरी की। शुक्रिया सलमान खान सर मुझे घर जैसा महसूस कराने के लिए।" फोटो में सुदीप सलमान के साथ दिखाई दे रहे हैं।

Heat was unbearable yet couldn't dominate the energy on set,,,, it was a thrilling day,, fabulous unit,, fantabulous people,,,,, a humongous Gym set up on Location is an added bonus. 1st day of #Dabangg3 wrappes wth smiles. Thanks @BeingSalmanKhan sir for making me feel at home. pic.twitter.com/MAdKTsVAlH