Dainik Bhaskar Dec 30, 2018, 01:41 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक मृणाल सेन का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने कोलकाता में अंतिम सांस ली। उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 2005 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मृणाल 1998 से 2000 तक मनोनीत संसद सदस्य भी रहे।

1955 में मृणाल सेन ने अपनी पहली फीचर फिल्म 'रातभोर' बनाई। उनकी अगली फिल्म 'नील आकाशेर नीचे' ने उन्हें पहचान दी। तीसरी फिल्म 'बाइशे श्रावण' ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया।

ममता ने ट्वीट कर जाहिर किया दुख : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने ट्विटर हैंडल पर मैसेज कर मृणाल सेन के निधन पर दुख व्यक्त किया। ममता ने लिखा- मृणाल सेन के निधन की खबर से दुख हुआ। फिल्म जगत को एक बड़ा नुकसान हो गया है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं।

Saddened at the passing away of Mrinal Sen. A great loss to the film industry. My condolences to his family